Пихлер: сборной Швеции нужен лучший тренер. Они могли бы пригласить Зигфрида Мазе

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих сборные России и Швеции, высказался о проблемах шведской команды в нынешнем сезоне.

«Понсилуома и Нелин ужасно выступают. За последние три года стрельба шведских биатлонистов ухудшилась. Что-то необходимо изменить, но сейчас я не хочу это обсуждать. Я буду поддерживать сборную Швеции до последнего дня. Как бороться с проблемами в сборной? Сейчас не время выносить этот вопрос на обсуждение. Мы должны поддержать команду и тренеров. Самая большая ошибка — обсуждать это во время чемпионата мира. Мы можем всё обсудить, когда завершится сезон.

Проблема заключается не в основной команде. Если вы посмотрите на спортсменов из молодёжной команды, они не умеют стрелять. У сборных должны быть лучшие тренеры. Это ключ ко всему. Шведы могли бы пригласить Зигфрида Мазе, тренера норвежцев, и предложить ему € 200 тысяч», — приводит слова Пихлера SVT.

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