Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская сборная Франции победила в эстафете на ЧМ-2024, норвежки — 10-е

Сборная Франции победила в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час и 15 минут, дважды зайдя на штрафной круг и использовав 11 дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции, которые проиграли француженкам 38,3 секунды. Спортсменки один раз зашли на штрафной круг и воспользовались 12 дополнительными патронами на стрельбе.

Замкнула тройку лидеров команда Германии. Биатлонистки уступили победительницам гонки 1 минуту и 14,2 секунды, пройдя эстафету без штрафных кругов с девятью дополнительными патронами.

Отметим, что сборная Норвегии финишировала только 10-й. Норвежки проиграли француженкам 3 минуты 42,8 секунды (пять штрафных кругов и 16 дополнительных патронов).

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:15:00,8 (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 38,3 секунды (1 + 12).

3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) + 1:14,2 (0 + 9).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.