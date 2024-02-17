Женская сборная Франции победила в эстафете на ЧМ-2024, норвежки — 10-е

Сборная Франции победила в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час и 15 минут, дважды зайдя на штрафной круг и использовав 11 дополнительных патронов.
Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции, которые проиграли француженкам 38,3 секунды. Спортсменки один раз зашли на штрафной круг и воспользовались 12 дополнительными патронами на стрельбе.
Замкнула тройку лидеров команда Германии. Биатлонистки уступили победительницам гонки 1 минуту и 14,2 секунды, пройдя эстафету без штрафных кругов с девятью дополнительными патронами.
Отметим, что сборная Норвегии финишировала только 10-й. Норвежки проиграли француженкам 3 минуты 42,8 секунды (пять штрафных кругов и 16 дополнительных патронов).
Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:15:00,8 (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов).
2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 38,3 секунды (1 + 12).
3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) + 1:14,2 (0 + 9).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.