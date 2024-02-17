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Доротея Вирер сообщила, что в воскресенье проведёт последнюю гонку в сезоне-2023/2024

Доротея Вирер сообщила, что в воскресенье проведёт последнюю гонку в сезоне-2023/2024
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира, сообщила, что в воскресенье, 18 февраля, проведёт свою последнюю гонку в сезоне-2023/2024. Решение о продолжении или завершении профессиональной карьеры спортсменка примет позднее.

«Завтра будет моя последняя гонка в этом сезоне. Затем я подумаю ещё о следующем сезоне и решу всё через некоторое время. Мне нужно составить список плюсов и минусов и сделать свой выбор», — приводит слова биатлонистки издание Fondo Italia.

Ранее Вирер сообщала, что уже приняла решение о том, когда завершит карьеру, однако не озвучивала его.

Сегодня, 17 февраля, спортсменка в составе сборной Италии заняла 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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