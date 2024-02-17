Жёсткая борьба в эстафете на ЧМ! Кто заберёт золото: Италия, Франция или Норвегия? LIVE

В четверг, 17 февраля, в Нове-Место (Чехия) стартует предпоследний день чемпионата мира по биатлону. Сегодня лучшие биатлонисты планеты пробегут женскую и мужскую эстафеты.

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Обе гонки пройдут под знаком борьбы Франции и Норвегии в общем зачёте. В женской эстафете норвежки и француженки — главные претендентки на победу. Скандинавки выиграли две из трёх командных гонок в этом сезоне Кубка мира, но проваливаются на ЧМ. А вот «трёхцветные», не блиставшие весь сезон и победившие лишь в одном старте, сейчас на коне. Но в борьбу за золото вмешаются и действующие чемпионки мира итальянки с невероятной Лизой Виттоцци.

У мужчин будет не менее драматичная гонка. Норвежцы — победители всех эстафет с января 2022 года, кроме одной. Той, что была на ЧМ-2023. Тогда золото удалось взять французам. Скандинавы попытаются расквитаться за свои прошлогодние ошибки, а «трёхцветные» попробуют отстоять титул.

В общем, следите за огненными стартами на «Чемпионате». Мы обязательно расскажем вам обо всём самом интересном. Начало женской гонки – в 15:45, а мужской — в 18:30 по Москве.

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