Жёсткая борьба в эстафете на ЧМ! Кто заберёт золото: Италия, Франция или Норвегия? LIVE

В четверг, 17 февраля, в Нове-Место (Чехия) стартует предпоследний день чемпионата мира по биатлону. Сегодня лучшие биатлонисты планеты пробегут женскую и мужскую эстафеты.
Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.
Обе гонки пройдут под знаком борьбы Франции и Норвегии в общем зачёте. В женской эстафете норвежки и француженки — главные претендентки на победу. Скандинавки выиграли две из трёх командных гонок в этом сезоне Кубка мира, но проваливаются на ЧМ. А вот «трёхцветные», не блиставшие весь сезон и победившие лишь в одном старте, сейчас на коне. Но в борьбу за золото вмешаются и действующие чемпионки мира итальянки с невероятной Лизой Виттоцци.
У мужчин будет не менее драматичная гонка. Норвежцы — победители всех эстафет с января 2022 года, кроме одной. Той, что была на ЧМ-2023. Тогда золото удалось взять французам. Скандинавы попытаются расквитаться за свои прошлогодние ошибки, а «трёхцветные» попробуют отстоять титул.
В общем, следите за огненными стартами на «Чемпионате». Мы обязательно расскажем вам обо всём самом интересном. Начало женской гонки – в 15:45, а мужской — в 18:30 по Москве.
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И как же по-разному складывается чемпионат мира для лидеров сборной Норвегии и Франции.
Жулия Симон завоевала четыре медали: три золота и одну бронзу. Спортсменка, пережившая тяжёлое лето, стала национальным героем.
Ингрид Тандреволд, лидер общего зачёта Кубка мира, обновила собственные антирекорды. Ей лишь удалось зацепиться за серебро и бронзу в смешанных эстафетах.
Немного о дуэли француженок и норвежек. Скандинавки в этом сезоне на Кубке мира дважды были первыми и один раз — вторыми. А вот «трёхцветных» лихорадило: они финишировали первыми, третьими и пятыми.
Сейчас же команды в совершенно разных кондициях. Франция — на пике и берёт медали в каждой гонке, Норвегия — на дне и проваливает каждый старт.
В этом году итальянки (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ребекка Пасслер, Лиза Виттоцци) тоже претендуют на медаль, но не являются главными фаворитками.
Основную борьбу будут вести француженки (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) и норвежки (Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Ида Льен и Ингрид Тандреволд).
Зацепиться за медали попытаются шведки (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна и Эльвира Эберг) и немки (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).
Действующие чемпионки мира в эстафете — итальянки. В прошлом году квартет из Самуэлы Комолы, Доротеи Вирер, Ханны Аухенталлер и Лизы Виттоцци совершил настоящее чудо. Италия оставила позади Германию (Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Денизе Херраман-Вик) и Швецию (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира и Ханна Эберг).
А на кого ставите вы: на Францию или Норвегию?
Мы проанализировали шансы обеих сборных на победу в медальном зачёте. Неужели Франция обойдёт Норвегию?
После восьми гонок чемпионата мира в медальном зачёте лидирует Франция. На одно золото от неё отстаёт Норвегия. Эстафетные гонки — реальный шанс для каждой из двух сборной улучшить свои показатели.
Медальный зачёт ЧМ-2024
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию эстафет на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия). Женская гонка стартует в 15:45, а мужская — в 18:30 по Москве.