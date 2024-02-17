Жаклен — о Кристиансене: это полное безумие! Это ЧМ, и эмоции накапливаются, как и стресс

Французский биатлонист Эмильен Жаклен, бронзовый призёр мужской эстафеты на чемпионате мира — 2024, высказался о провале норвежца Ветле Шосты Кристиансена на стрельбе, из-за которого сборная Норвегии потеряла золото турнира, а также оценил гонку для Франции.

«Это полное безумие! Это чемпионат мира, и эмоции накапливаются, как и стресс. Даже опытные спортсмены могут промахнуться. Это физически тяжело. Заканчивается вторая неделя, нервы подвергаются испытанию, что и показал Ветле.

Но для французов всё закончилось хорошо. Этот подиум был далёк от нас на старте гонки, поэтому я рад за мужскую команду, за Эмильена Клода и Антонена Гигонна, которые сейчас дома. Эта медаль очень много для нас значит!

После гонки мы говорим себе, что имеем право быть счастливыми. Биатлон для нас — много эмоций, как и для людей у экранов телевизоров. Бывают дни, когда дела идут хорошо, бывают, когда хуже, — это американские горки. Сегодня мы могли выступить лучше, у нас были штрафные круги, но мы взяли то, что должны были взять. Это медаль на чемпионате мира вместе с командой, за которую мы цепляемся в трудные моменты», — приводит слова спортсмена Biathlon Live.

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