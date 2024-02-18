СБР перенёс старт мужской эстафеты на Спартакиаде из-за женского лыжного марафона

Старт мужской биатлонной эстафеты на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024 в Златоусте был перенесён на 15 минут, чтобы не перекрывать гонкой проходящий в данный момент в Тюмени женский марафон в классическом стиле на 50 км.

Изначально мужская эстафета должна была стартовать в 12:30 мск. Новое время начало гонки — 12:45.

«Старт биатлона сразу после финиша лыжниц! В 12:45 мск старт! Молодцы, Иван Мелихов и СБР, отличная работа для зрителей! Уровень!» — прокомментировал данное решение известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Отметим, что в Златоусте сегодня, 18 февраля, уже прошла одна гонка — женский масс-старт. Его сенсационно выиграла 22-летняя представительница Красноярского края Юлия Шеллер.