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СБР перенёс старт мужской эстафеты на Спартакиаде из-за женского лыжного марафона

СБР перенёс старт мужской эстафеты на Спартакиаде из-за женского лыжного марафона
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Старт мужской биатлонной эстафеты на Всероссийской Спартакиаде сильнейших – 2024 в Златоусте был перенесён на 15 минут, чтобы не перекрывать гонкой проходящий в данный момент в Тюмени женский марафон в классическом стиле на 50 км.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Масс-старт. Классический стиль 50 км
18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
2:35:49.4
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+0.40
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+4.50

Изначально мужская эстафета должна была стартовать в 12:30 мск. Новое время начало гонки — 12:45.

«Старт биатлона сразу после финиша лыжниц! В 12:45 мск старт! Молодцы, Иван Мелихов и СБР, отличная работа для зрителей! Уровень!» — прокомментировал данное решение известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
18 февраля 2024, воскресенье. 12:45 МСК
Идёт
1
Удмуртская Республика
2
Тюменская область
3
Ямало-Ненецкий АО

Отметим, что в Златоусте сегодня, 18 февраля, уже прошла одна гонка — женский масс-старт. Его сенсационно выиграла 22-летняя представительница Красноярского края Юлия Шеллер.

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