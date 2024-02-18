«Победу посвящаю себе». Юниорка неожиданно обыграла всю сборную России на Спартакиаде

Последний день Спартакиады не перестаёт радовать зрелищем. В женском масс-старте случилась настоящая сенсация – победу одержала Юлия Шеллер. 22-летняя биатлонистка, никогда не хватавшая звёзд с неба, неожиданно обыграла всю сборную России. Вот это чудеса на биатлоне!

«Сейчас ещё подрастём и дадим жару»

22-летняя Шеллер родом из Заозёрного Красноярского края. На крупных международных турнирах Юлия не участвовала, но постоянно бегала на первенствах России среди юниоров, частенько попадая в медали.

В 2022 году на молодую спортсменку обратили внимание тренеры сборной и пригласили в команду. Шеллер тренировалась вместе с юниорской сборной под руководством Владимира Брагина и продолжала отлично выступать на первенстве России. Прекрасные результаты заметили в основной сборной и в 2023 году Юлию включили в состав группы Михаила Шашилова.

Юлия Шеллер Фото: РИА Новости

Этот момент стал поворотным в карьере Юлии. После этого она стала выступать не только на юниорских соревнованиях, но и на этапах Кубках России и Кубка Содружества. Правда, особого прорыва сразу же не случилось: на обоих турнирах в топ-10 забраться Шеллер не удалось.

А вот в январе Юлию прорвало. На первенстве России среди юниоров спортсменка завоевала золото во всех трёх гонках. Видимо, такой успех зарядил биатлонистку, и на Спартакиаде она начала блистать.

Шеллер уже в первой гонке – спринте – едва не совершила сенсацию, но стала лишь четвёртой. В пасьюте Юлия заняла девятое место, а в индивидуальной гонке – 11-е. А вот в эстафетах биатлонистке удалось добраться до первых медалей – бронзы в смешанной и серебра в классической.

«Думаю, сейчас подрастает хорошее поколение. Это доказывали Настя Гришина, Настя Зырянова. Вот сейчас я начала стабильнее стрелять и попадать в десятку. Думаю, что сейчас ещё подрастём и дадим жару.

Готовилась к Спартакиаде со сборной Красноярского края, созванивались с Михаилом Викторовичем Шашиловым, он меня консультировал. Я считаю, что мой результат на Спартакиаде – это работа и летом, и в подготовительный период. Вот сейчас всё это даёт свои плоды», – объяснила спортсменка после смешанной эстафеты.

«Тренеры говорили, что нужно золото»

Среди фаворитов масс-старта Шеллер не была, но смогла удивить. Главным залогом успеха стала идеальная стрельба. Юлия – единственная, кому удалось сделать ноль. Также юная биатлонистка показала хороший ход. В совокупности это помогло Шеллер с каждым кругом подбираться всё выше и выше к лидерам. После первого Юлия ворвалась в первую десятку, после второго – в пятёрку.

Настоящее чудо случилось на третьей стрельбе. Лидеры Гореева и Казакевич ушли на штрафные круги, а Шеллер с нулём ушла на дистанцию первой с 16-секундным преимуществом. Казалось, что опытные биатлонистки догонят и «съедят» молодую спортсменку, но этого не случилось. Анастасия и Ирина приблизились к Юлии, но не вплотную. В итоге Казакевич и Гореева после погони допустили промахи, а Шеллер спокойно сделала ноль. Отрыв красноярской биатлонистки составил 46,4 секунды!

«Я очень рада, что получилось справиться со стрельбой. Ехала перед рубежом и отвлекала себя как могла: пела песню TRITIA – «Сон мой». Зрители кричат, это так подбадривает, очень круто, я очень рада. Я доказала, что у меня есть спортивный стержень, что я могу справляться. Финиш с флагом – это круто. Думаю, Красноярский край давно с флагом не финишировал. Победу посвящаю себе», – сказала Юлия в эфире «Матч ТВ».

«Радость, что по такой сложной погоде, по морозу удалось справиться со стрельбой и не отдать победу на заключительном круге. Я очень рада обыграть таких акул биатлона. Тут очень круто! Когда мы бежали в Раубичах, зрители стояли по трассе – это подбадривало. Тут тоже стоят – кайф по такому бежать! Вчера мне тренеры говорили: «Так, Юля, бронза и серебро у тебя есть – нужно золото!» – сказала Шеллер корреспонденту «Чемпионата».

Последний круг уже ничего не решал. Юлия одержала красивую первую победу на взрослом уровне. Да ещё и финишировала с флагом Красноярского края. Серебро взяла Наталия Шевченко, Анастасия Гореева – с бронзой.