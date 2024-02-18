Майгуров: за Спартакиадой в Златоусте точно следят за рубежом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение, что иностранные коллеги пристально следят за текущими соревнованиями биатлонистов в Златоусте, которые проходят в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших – 2024. Параллельно в Нове-Место (Чехия) завершается чемпионат мира, на который россияне не допущены из-за ситуации на Украине.

«За соревнованиями в Златоусте точно следят за рубежом. То, что мы делаем, не остаётся незамеченным. Чемпионат мира в Нове-Место тоже проходит в эти дни и собирает большое количество зрителей. Уверен, что есть процент жителей, которые хотели бы нас видеть среди участников мирового первенства. Но нет худа без добра. У нас появился комплекс в Златоусте», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.