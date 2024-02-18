Майгуров: остаёмся в контакте с международным сообществом, получаем от них высшие оценки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил уровень взаимодействия с мировым биатлонным сообществом в данный момент.

«Контакты регулярны только в плане антидопинговой работы, которая проводится СБР. Мы раз в квартал проводим видеоконференцию с Biathlon Integrity Unit. Мы докладываем о нашей работе, семинарах. Получаем наивысшую оценку от них. Мы остаёмся в контакте с международным сообществом. Получаем всю рассылку, которая идёт от IBU. Они нас не вычёркивают из своих списков.

Допуск на международные старты? Вы же понимаете, что в данном случае решение будет принимать не IBU, а сначала как минимум Международный олимпийский комитет. А до него ещё кто-то», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.