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«Это всё странно выглядит». Биатлонист Сидоров высказался о доминировании норвежцев

«Это всё странно выглядит». Биатлонист Сидоров высказался о доминировании норвежцев
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Российский биатлонист Евгений Сидоров, ставший чемпионом Спартакиады сильнейших — 2024 в индивидуальной гонке на 20 км, прокомментировал доминирующее положение норвежских биатлонистов на международной арене.

«Непонятно, что норвежцы делают. В десятке бывают почти все спортсмены из Норвегии. Даже по российскому опыту понятно, что один тренерский план не может всем подходить. Не может быть такого, чтобы все они бежали по одинаковым планам. Это странно всё выглядит.

Дело в отсутствии фтора? Да, на фторе лыжи лучше едут. Время покажет. У всех и без фтора всё должно быть хорошо. В плане самих лыж, возможно, у норвежцев самые топовые лыжи, в отличие от всех остальных», — сказал Евгений Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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