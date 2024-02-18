Шведская биатлонистка Брорссон объявила о завершении карьеры после окончания сезона

Шведская биатлонистка Мона Брорссон, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и трёхкратная чемпионка Европы объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона.

«Не думала, что когда то скажу об этом, но пришло время сделать это. У меня была такая долгая и великая карьера. Это полностью моё собственное решение. Я собираюсь уйти из спорта с гордостью и радостью, без печали. Несмотря на то, что я не достигла всех целей, я получила наслаждение от карьеры. Она дала мне всё. У меня необыкновенная семья, лучшие друзья, и я так много узнала о себе. Я нашла любовь всей своей жизни. Лучше и быть не могло», — приводит слова Брорссон Aftonbladet.

Отметим, шведской биатлонистке 33 года. В 2012 году Брорссон провела первую гонку на Кубке мира в норвежском Хольменколлене.