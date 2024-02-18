Экхофф — о Бреза-Буше: Жюстин очень хотела получить золото чемпионата мира

Бывшая норвежская биатлонистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр Тириль Экхофф, которая ныне является экспертом издания TV2, высказалась о победе француженки Жюстин Бреза-Буше в масс-старте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). В этой гонке спортсменка выиграла первое в карьере личное золото мирового первенства.

«Это просто фантастика. Я знала, что Жюстин очень хотела получить золото здесь, она старалась изо всех сил. Лучше и быть не может. Она закрыла 20 мишеней, шла по дистанции быстрее всех, у неё было прекрасное скольжение. Я очень впечатлена», — приводит слова Экхофф TV2.

Напомним, на чемпионате мира в Нове-Место Жюстин Бреза-Буше впервые выиграла золотые медали чемпионата мира. Она трижды поднималась на первое место по ходу турнира: дважды в командных гонках и один раз в личной.

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