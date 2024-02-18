Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Биатлон, ЧМ-2024: женский и мужской масс-старт, 18 февраля 2024, результаты, онлайн-трансляция

Симон в погоне за пятым золотом ЧМ-2024. Сможет ли её кто-то остановить? LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Жулия Симон, ЧМ-2024
Комментарии
Главная конкурентка — соотечественница Бреза-Буше.

В воскресенье, 18 февраля, в Нове-Место (Чехия) завершается чемпионат мира по биатлону. В заключительный день турнира спортсмены пробегут женский и мужской масс-старты.

Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Главная интрига гонок — получится ли у Норвегии сравняться с Францией в медальном зачёте? У «трёхцветных» пока есть преимущество в две золотых медали.

В женской гонке главные фаворитки — француженки. Жулия Симон попытается взять пятое золото ЧМ-2024 и стать настоящей королевой. А Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше попробуют забрать хоть один личный титул. А вот Ингрид Тандреволд побороться будет крайне тяжело, учитывая проблемы на турнире.

У мужчин ситуация похожая, среди главных претендентов на награды лишь норвежцы: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. Для Бё-младшего масс-старт — последний шанс в этом году повторить великий рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Но разрушить эту идиллию попробуют Себастиан Самуэльссон, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Будет ли чудо?

Следите за самыми главными событиями гонок в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всём важном на трассе и за её пределами! Старт женской гонки – в 16:15, а мужской — в 18:30 по Москве.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия)

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Татьяна Постникова

Действующая чемпионка мира в масс-старте - Ханна Эберг. Второй тогда стала Ингрид Тандреволд, а третьей — Жулия Симон.

Как Ханна Эберг стала лучшей биатлонисткой ЧМ-2023?
Лучшая биатлонистка ЧМ не отдала золото норвежке. Борьба на последнем круге была жаркой!
Лучшая биатлонистка ЧМ не отдала золото норвежке. Борьба на последнем круге была жаркой!
15:41 Татьяна Постникова

Верите ли вы в сборную Норвегии?

15:40 Татьяна Постникова

Одна из главных интриг сегодняшних гонок — удастся ли Норвегии сравняться с Францией в медальном зачёте. Сейчас «трёхцветные» обходят скандинавов на два золота.

Медальный зачёт ЧМ-2024

Медальный зачёт ЧМ-2024

15:37 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Нове-Место пройдут заключительные гонки чемпионата мира — масс-старты. Начало женской гонки в 16:15, а мужской — в 18:30. Не пропустите!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android