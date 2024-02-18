Симон в погоне за пятым золотом ЧМ-2024. Сможет ли её кто-то остановить? LIVE

В воскресенье, 18 февраля, в Нове-Место (Чехия) завершается чемпионат мира по биатлону. В заключительный день турнира спортсмены пробегут женский и мужской масс-старты.

Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Главная интрига гонок — получится ли у Норвегии сравняться с Францией в медальном зачёте? У «трёхцветных» пока есть преимущество в две золотых медали.

В женской гонке главные фаворитки — француженки. Жулия Симон попытается взять пятое золото ЧМ-2024 и стать настоящей королевой. А Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше попробуют забрать хоть один личный титул. А вот Ингрид Тандреволд побороться будет крайне тяжело, учитывая проблемы на турнире.

У мужчин ситуация похожая, среди главных претендентов на награды лишь норвежцы: Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. Для Бё-младшего масс-старт — последний шанс в этом году повторить великий рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Но разрушить эту идиллию попробуют Себастиан Самуэльссон, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Будет ли чудо?

Следите за самыми главными событиями гонок в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всём важном на трассе и за её пределами! Старт женской гонки – в 16:15, а мужской — в 18:30 по Москве.

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