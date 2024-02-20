Бьорн Ферри — о деле Бессеберга: в IBU много людей, приложивших руку к банке с вареньем

Олимпийский чемпион 2010 года, шведский биатлонист и телевизионный эксперт Бьорн Ферри высказался о судебном процессе над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцем Андерсом Бессебергом, обвиняемым в коррупции. По мнению Ферри, в руководстве IBU с нетерпением ожидают приговора суда.

«В самом верху IBU есть много людей, которые сами приложили руку к банке с вареньем», — приводит слова Ферри SVT.

Напомним, сторона обвинения запросила для экс-президента IBU тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, денежный штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно € 88 тыс.) и конфискацию имущества на сумму 1,45 млн норвежских крон (около € 128 тыс.). Ожидается, что приговор Бессебергу будет вынесен 12 апреля 2024 года.