Адвокат Бессеберга: обвинение требует слишком суровое наказание, они сошли с ума

Миккель Тофт Гимзе, адвокат бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга, отреагировал на требования Национального органа по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Okokrim) к судебному решению по делу о коррупции.

Напомним, обвинение запросило для Бессеберга тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, штраф в размере 1 млн норвежских крон (около € 88 тыс.) и конфискацию имущества экс-президента IBU на сумму 1,45 млн норвежских крон (примерно € 128 тыс.).

«Okokrim требует слишком суровое наказание. Они сошли с ума», — приводит слова Гимзе Fondo Italia.

Ожидается, что процесс по делу Бессеберга завершится сегодня, 16 февраля.