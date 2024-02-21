Майгуров рассказал, в чем отечественные биатлонисты проигрывают мировым лидерам

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги биатлонных соревнований на Всероссийской Спартакиаде — 2024, проходивших с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

«Естественно, в нашем виде спорта скорости на лыжне сравнивать невозможно — разное скольжение, разные погодные условия. Стрельба была разная, наверное, мы немножко отстаём по скорости стрельбы от мировых лидеров. В целом тренировочные процессы и соревнования направлены на то, чтобы совершенствовать свою спортивную форму и быть готовыми в любой момент вернуться в международный календарь», — приводит слова Майгурова «РИА Новости».

Также функционер отметил высокую посещаемость биатлонного турнира в Златоусте.

«Что касается зрительского интереса, то тут равнозначно, можно сказать. Было бы больше мест, пришло бы ещё больше людей. Были аншлаги, несмотря на то что билеты продавались, а не приглашались все желающие и нежелающие», — подчеркнул Майгуров.