Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова надеется, что этот сезон для неё будет худшим в карьере

Резцова надеется, что этот сезон для неё будет худшим в карьере
Кристина Резцова.
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова заявила, что этот сезон для неё – худший в карьере.

В марте 2023 года она родила второго ребёнка, в сентябре возобновила спортивную карьеру, а в октябре у неё умерла мама Анфиса Резцова (единственная женщина в мире — олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. — Прим. «Чемпионата»).

«Если сравнивать выход из декрета в первый раз и во второй, то я не ожидала, что все будет настолько хуже. Сначала меня подвело здоровье, но стоило мне пару месяцев потренироваться, начать вкатку, как случилась беда с мамой и я почти месяц не тренировалась. Когда я вновь начала бегать, то вроде чувствовала себя нормально, но, естественно, организм был не готов к стартам, я опять заболела — в новом году трижды. Поэтому из того, что можно было сделать, я сделала максимум на данный момент. Сейчас стоит смириться с мыслями, что я была не готова к основному старту, но впереди ещё чемпионат России, естественно, постараюсь подготовиться к нему как можно лучше. Поэтому я надеюсь, что этот сезон будет худшим. С не очень плохими результатами, но худшим», — приводит слова Резцовой ТАСС.

27-летняя Резцова с 60 набранными очками занимает 18-е место в общем зачёте Кубка России по биатлону – 2023/2024 и 44-е в Кубке Содружества – 2023/2024 (90 очков). На Всероссийской Спартакиаде – 2024 биатлонистка, представлявшая Ханты-Мансийский АО, в личных гонках дважды занимала пятое место (гонка преследования 10 км и масс-старт 12,5 км), в спринте показала 12-й результат и в индивидуальной гонке – 14-й.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Сегодня удалось побороться хотя бы за цветы». Резцова — о результате гонки преследования
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android