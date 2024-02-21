Резцова надеется, что этот сезон для неё будет худшим в карьере

Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова заявила, что этот сезон для неё – худший в карьере.

В марте 2023 года она родила второго ребёнка, в сентябре возобновила спортивную карьеру, а в октябре у неё умерла мама Анфиса Резцова (единственная женщина в мире — олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. — Прим. «Чемпионата»).

«Если сравнивать выход из декрета в первый раз и во второй, то я не ожидала, что все будет настолько хуже. Сначала меня подвело здоровье, но стоило мне пару месяцев потренироваться, начать вкатку, как случилась беда с мамой и я почти месяц не тренировалась. Когда я вновь начала бегать, то вроде чувствовала себя нормально, но, естественно, организм был не готов к стартам, я опять заболела — в новом году трижды. Поэтому из того, что можно было сделать, я сделала максимум на данный момент. Сейчас стоит смириться с мыслями, что я была не готова к основному старту, но впереди ещё чемпионат России, естественно, постараюсь подготовиться к нему как можно лучше. Поэтому я надеюсь, что этот сезон будет худшим. С не очень плохими результатами, но худшим», — приводит слова Резцовой ТАСС.

27-летняя Резцова с 60 набранными очками занимает 18-е место в общем зачёте Кубка России по биатлону – 2023/2024 и 44-е в Кубке Содружества – 2023/2024 (90 очков). На Всероссийской Спартакиаде – 2024 биатлонистка, представлявшая Ханты-Мансийский АО, в личных гонках дважды занимала пятое место (гонка преследования 10 км и масс-старт 12,5 км), в спринте показала 12-й результат и в индивидуальной гонке – 14-й.