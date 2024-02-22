Доротея Вирер: не хочу вот так останавливаться, проведя сезон не на своём уровне

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о досрочном завершении сезона-2023/2024.

«Мне нужно сделать перерыв. Этот сезон был трудным, всегда приходилось начинать заново после 10 дней перерыва из-за заболеваний. Я не хочу вот так останавливаться, проведя сезон не на своём уровне. Я говорила, что завершу карьеру в 25, а сейчас мне 33», — приводит слова Вирер La Repubblica.

Напомним, Вирер провела последнюю гонку в нынешнем сезоне на чемпионате мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия). В масс-старте итальянская спортсменка допустила три промаха и заняла 20-е место. Ранее Вирер заявила, что приняла решение о своём будущем, но пока о нём не сообщала.