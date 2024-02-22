Вирер — о роли журналиста на ОИ: приоритет — итальянские атлеты. Буду следить за Синнером

Итальянская биатлонистка, призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о предстоящей работе в роли журналиста на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я очень рада получить это предложение. Это что-то совершенно другое, что выведет меня из зоны комфорта. Такая работа будет для меня в новинку, так что я смогу понять, способна ли я к такой деятельности. У меня есть преимущество, потому что я говорю на трёх языках: итальянском, английском и немецком. Я смогу брать интервью у многих спортсменов даже из других стран.

Моим приоритетом будут итальянские спортсмены, которые являются фаворитами в своих видах спорта. Это касается велоспорта, фехтования, плавания и тенниса, в частности Янника Синнера, который тоже там будет. Я благодарна, что мне позволили получить такой опыт", — приводит слова Вирер La Repubblica.