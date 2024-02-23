Александр Тихонов прокомментировал новость о подозрении в коррупции президента IBU Далина

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал сообщение о том, что австрийская прокуратура начала расследование в отношении Олле Далина. Президента Международного союза биатлонистов (IBU) подозревают в коррупции при продаже телевизионных прав на спортивные трансляции.

«Олле Далин — швед и швед, но, видно, денежки любит. Бессеберга приговорили к четырём годам тюрьмы, один норвежец, второй швед. У меня было мало сомнений, когда я уходил. Бессебергу я с трибуны конгресса сказал, что он закончит тюрьмой и позором. А про Далина я сказал, что это не президент, он что есть, что нет. Надо почистить эти ряды, сейчас там несерьёзная команда», — цитирует Тихонова Metaratings.

Ранее стало известно, что Олле Далин, как и предыдущий президент IBU Андерс Бессеберг заключил контракт на продажу медиаправ по сумме, которая существенно ниже рыночной. Спортивный функционер обвинения в свой адрес отвергает.