Главу IBU Олле Далина подозревают в финансовых махинациях

Австрийская прокуратура начала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина. Функционера подозревают в совершении финансовых преступлений при продаже прав на трансляции турниров под эгидой IBU.

Сообщается, что Далин заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront по сумме, которая была намного ниже рыночной стоимости. Отмечается, что такие же условия были в соглашении, заключённом в период, когда IBU возглавлял Андерс Бессеберг.

Обвинения в свой адрес Олле Далин опроверг, сообщает NRK.

«Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями и решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлён о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU», — сказал Далин в интервью NRK.

В Международном союзе биатлонистов отметили, что организация не может комментировать расследование, пока оно продолжается. А также добавили, что будут сотрудничать с австрийскими властями в рамках расследования.

Напомним, Олле Далин возглавил IBU в 2018 году.