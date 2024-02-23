Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Главу IBU Олле Далина подозревают в финансовых махинациях

Главу IBU Олле Далина подозревают в финансовых махинациях
Олле Далин
Аудио-версия:
Комментарии

Австрийская прокуратура начала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина. Функционера подозревают в совершении финансовых преступлений при продаже прав на трансляции турниров под эгидой IBU.

Сообщается, что Далин заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront по сумме, которая была намного ниже рыночной стоимости. Отмечается, что такие же условия были в соглашении, заключённом в период, когда IBU возглавлял Андерс Бессеберг.

Обвинения в свой адрес Олле Далин опроверг, сообщает NRK.

«Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями и решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлён о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU», — сказал Далин в интервью NRK.

В Международном союзе биатлонистов отметили, что организация не может комментировать расследование, пока оно продолжается. А также добавили, что будут сотрудничать с австрийскими властями в рамках расследования.

Напомним, Олле Далин возглавил IBU в 2018 году.

Материалы по теме
Глава IBU Олле Далин отреагировал на обвинения в адрес Андерса Бессеберга в коррупции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android