Опубликован состав сборной Франции на 7-й этап Кубка мира в Хольменколлене

Стал известен состав сборной Франции на седьмой этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 29 февраля по 3 марта.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Хольменколлен (Норвегия). Состав сборной Франции
Женщины
Жюстин Бреза-Буше;
Жулия Симон;
Софи Шово;
Лу Жанмонно;
Жилонн Гигонна;
Жанна Ришар.
Мужчины
Фабьен Клод;
Кентен Фийон-Майе;
Антонен Гигонна;
Эмильен Жаклен;
Оскар Ломбардо;
Эрик Перро.
Нельзя не отметить, что на прошедшем чемпионате мира – 2024 в Нове-Место (Чехия) сборная Франции в совокупности завоевала наибольшее количество медалей (13), даже обогнав Норвегию (12). Особенно успешно французы выступили в эстафетах (выиграли смешанную, сингл-микст и женскую).