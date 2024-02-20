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Чемпионат мира по биатлону — 2024: Йоханнес Бё сравнялся с рекордом Бьорндалена, у биатлонистов по 20 золотых наград ЧМ

Йоханнес Бё повторил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена. Но кто из норвежцев величайший?
Юлия Сидорова
Йоханнес Бё повторил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена
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Каждый из них завоевал по 20 золотых медалей чемпионата мира.

Когда великий Уле-Эйнар Бьорндален в свои 44 года завершил профессиональную карьеру биатлониста, никто даже подумать не мог, что найдётся спортсмен, способный когда-либо достичь его рекорда. А оказалось, что этот парень был буквально под носом у Уле-Эйнара.

«Теперь мы на вершине»

Перед стартом чемпионата мира – 2024 только ленивый не говорил, что Йоханнес может не только сравняться с рекордом Бьорндалена, но и превзойти его. На тот момент 30-летний норвежец уже имел в своей копилке 17 наград высшей пробы с чемпионатов мира, до повторения достижения оставалось всего три золота. Абсолютно посильный план для Бё.

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Ровно столько он и завоевал. По золоту в гонке преследования, индивидуалке и масс-старте. Причём третью награду он оставил на последний день чемпионата мира, так сказать, на десерт. Таким образом, он выиграл три из четырёх личных гонок, упустив лишь одно золото – в спринте победу одержал его соотечественник Стурла Легрейд. Неожиданно неудачными для норвежцев стали и три эстафеты: классическая, смешанная и сингл-микст.

Впрочем, повторение рекорда великого Уле-Эйнара состоялось.

«Он достиг результатов Уле-Эйнара Бьорндалена, это не шутка! Мы думали, что это невозможно!» – восхитился последней стрельбой в масс-старте эксперт NRK Мариус Скельбек.

«Это просто потрясающе!» — воскликнул сам Бьорндален.

«Он просто великолепен. И теперь мы вдвоём на вершине. Йоханнес на ходу, и это будет продолжаться ещё несколько лет. Для него это лёгкая партия. Он чрезвычайно умный биатлонист», — продолжил Король биатлона.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«Вчера перед мужской эстафетой я думал, что всё возможно, и финишировать с 20-м золотом было моей мини-мечтой. Это многое значит. Бьорндален – настоящий кумир, поэтому иметь столько же наград, как у него, – это здорово», – прокомментировал свой успех Йоханнес.

«Уважал самого короля»

Мало кто знает, но на старте своей карьеры в 2012 году Йоханнес Бё даже жил вместе с Уле-Эйнаром Бьорндаленом на сборах. Правда, всего одну ночь. Великий и ужасный не выдержал соседства с молодым Бё из-за его храпа по ночам и почти сразу сбежал от него.

Бё признавался, что был очень взволнован этой встречей, а тем более соседством с легендарным спортсменом. Только вдумайтесь, он родился через три месяца после того, как Бьорндален завоевал три золота на юниорском чемпионате мира в 1993 году. Позже Йоханнес следил за ним по телевизору, а теперь они живут в одной комнате.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2024

«Уле приходил поздно вечером. И я не мог занять нижнее место на двухъярусной кровати. Так что я был добрым и мягкосердечным, уважая самого короля», — с иронией вспоминает ту встречу Бё.

«Это было захватывающе, пока мы не обнаружили, что по ночам он храпит как старик. Так что мы больше не были соседями по комнате. У него была в основном отдельная комната», — с улыбкой говорит Бьорндален.

Но уже тогда Уле-Эйнар понял, с кем они имеют дело.

«Он был молод по возрасту, но всегда был зрелым в своём поведении, зрелым в общении с людьми. Он всегда опережал свой возраст на пять лет. Для меня Йоханнес был мотивирующим, дальновидным и умным человеком. Не в последнюю очередь он был чрезвычайно бесстрашен. Мы увидели это очень рано. Но мы не могли предсказать, что он станет таким, каким был в последние годы», — рассказывает Бьорндален.

Кто самый великий биатлонист?

У Йоханнеса на этом чемпионате мира был реальный шанс даже побить достижение Бьорндалена, если бы главный фаворит турнира сборная Норвегии сенсационно не провалила все три эстафеты. Впрочем, вины самого Бё в этих неудачах почти нет.

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Он по-прежнему проигрывает Уле-Эйнару и Мартену Фуркаду по числу личных побед на чемпионатах мира, но уже вплотную подобрался к их результату. У Бё теперь 10 личных золотых медалей, у Бьорндалена и Фуркада – по 11.

«Сейчас идёт борьба за то, кто из них самый великий. У них разные сильные стороны. Уле-Эйнар пока что выиграл больше всех. Фуркад, пожалуй, тот, кто больше всего доминировал на Кубке мира. А Йоханнес – король коллекционирования медалей и величайший игрок высшего уровня, которого я когда-либо видел рядом с собой. Они все трое уникальны», – не смог выбрать Тарьей Бё.

«Бьорндален всегда будет для меня самым великим. Он был в лучшей форме в то время, когда этот вид спорта развивался по-другому», — говорит Стурла Легрейд, но добавляет, что Йоханнес на голову опережает остальных участников Кубка мира.

Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

Фото: Agence Zoom/Getty Images

Сам Бё без мельчайших сомнений ставит на высшую ступень пьедестала Бьорндалена, когда отвечает на вопрос, кто из троих лучший биатлонист.

«Уле-Эйнар. Я бы назвал Уле-Эйнара Королём биатлона. Но они оба являются образцами для подражания», – скромно заявил Йоханнес.

Йоханнес Бё, конечно, уже великий, но пока не ужасный. Каких достижений не хватает норвежцу, чтобы встать на один уровень с Бьорндаленом?

Во-первых, ещё одного личного золота чемпионата мира. С этим он влёгкую справится уже через год. Во-вторых, трёх наград высшей пробы с Олимпийских игр. Вполне посильная задача для лучшего биатлониста современности. Сейчас он – пятикратный олимпийский чемпион, Уле-Эйнар – восьмикратный. Достичь этого результата Йоханнес сможет уже в 2026 году в Италии.

Есть только один рекорд Бьорндалена, на который не нацелен сам Бё. Норвежец не собирается идти по стопам старшего товарища и выступать до 44 лет. Он планирует завершить карьеру после Олимпийских игр – 2026, ему будет всего 32 года.

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