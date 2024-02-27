Мона Брорссон: горжусь, что смогла оставить след даже без лучших результатов

Шведская биатлонистка Мона Брорссон рассказала о реакции на её решение завершить карьеру, а также высказалась о тёплом приёме домашней публики на шоу-гонке Skidskyttekampen, прошедшей в Стокгольме.

«У меня был чёткий план, о котором я хотела рассказать команде и СМИ, но по глупости считала, что на этом всё и закончится. Однако это было не так. Я получила массу сообщений, это огромная честь для меня. Я очень рада и горжусь, что смогла оставить свой след даже без лучших результатов.

Что касается прощания с болельщиками на Skidskyttekampen, это было сильно, почти трогательно. Меня предупредили, что что-то будет, но я не была готова к тому, что зрители начнут скандировать моё имя. Я опешила. Хочу сохранить эти эмоции до конца сезона. Сразу после чемпионата мира у меня был небольшой срыв. В Стокгольме после общения с прессой и таких невероятных эмоций всё было хорошо, но потом я осталась одна и заплакала. Это был прекрасный момент», — приводит слова Брорссон Expressen.