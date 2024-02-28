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Тандреволд — о провале на ЧМ: было приятно, что коллеги поддержали. Это коснулось каждого

Тандреволд — о провале на ЧМ: было приятно, что коллеги поддержали. Это коснулось каждого
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Трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поблагодарила коллег за поддержку после провального чемпионата мира.

«Во время чемпионата мира устаёшь и физически, и морально, особенно когда дела идут не так, как ты хочешь. Но потом ты отправляешься домой и понимаешь, что всё возвращается на круги своя. Это хорошее чувство. Думаю, любой, кто занимался биатлоном, знает, что значит период, когда дела идут не так. Было очень приятно видеть, что многие мои коллеги нашли время, чтобы написать мне или похлопать по плечу и сказать: „Мы все там были, в следующий раз у тебя всё получится“. Думаю, это то, что коснулось каждого в тот или иной период карьеры», — приводит слова Тандреволд Nettavisen.

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