Погибшего на СВО отца Гришиной почтили минутой молчания перед стартом Кубка России в Уфе

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Уфе началась с минуты молчания в память об отце российской биатлонистки Анастасии Гришиной, погибшем на СВО.

46-летний старший сержант Иван Геннадьевич Гришин, прошедший многие горячие точки, пал смертью храбрых в боях под Авдеевкой. Вечная память …

Анастасия Гришина с 54 очками занимает 23-е место в общем зачёте Кубка России.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе. Сегодня состоятся индивидуальные гонки на 15 км у женщин и 20 км у мужчин, 2 марта спортсмены выступят в спринтерских гонках на 7,5 и 10 км соответственно. В заключительный день соревнований пройдут мужская (12,5 км) и женская (10 км) гонки преследования.