Кристина Резцова — о Кубке имени Анфисы Резцовой: хочу выиграть трофей с первой же попытки

Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова заявила, что хочет выиграть трофей, названный в честь её матери — Анфисы Резцовой. Кубок Анфисы Резцовой, как ранее Кубок Александра Привалова, будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России

«Когда я увидела эту новость, то первая мысль была о том, что я хочу выиграть этот трофей с первой же попытки и приложу для этого максимум усилий. Не знаю, насколько это получится, но для меня это правда очень важно. Всей нашей семье приятно, что в честь мамы не только называют призы, но и проводят соревнования. Я считаю, что наша мама этого достойна, она это заслужила. Все это помогает как можно дольше сохранять её имя в памяти людей», — приводит слова Кристины Резцовой ТАСС.

Напомним, в январе этого года Исполком Союза биатлонистов России (СБР) объявил об учреждении трофея имени Анфисы Резцовой. Она умерла 19 октября 2023 года в 58 лет. Резцова — обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр в биатлоне и одной — в лыжных гонках. На счету Резцовой также две победы в общем зачёте Кубка мира по биатлону.