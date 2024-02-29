Стали известны обладатели Кубка России по биатлону в зачёте масс-стартов

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Виктория Сливко стали обладателями «Малых хрустальных глобусов» Кубка России в масс-стартах.

В этом сезоне зачёт масс-стартов сформировался по итогам двух гонок: на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске и на четвёртом этапе в Ижевске. В финальном этапе соревнований, проходящем в Уфе, масс-старты не запланированы.

Чемпион мира Бабиков стал девятым в Ханты-Мансийске и выиграл гонку в Ижевске. В сумме он набрал 92 очка и опередил занявшего второе место Эдуарда Латыпова на шесть очков. Тройку сильнейших замкнул Александр Логинов, набравший 75 очков.

Чемпионка Европы Сливко показала седьмой результат на соревнованиях в Югре и первенствовала в Удмуртии, набрав по итогам двух гонок 96 очков. Второй стала Полина Шевнина с 88 очками. На третьем месте – Екатерина Носкова (78 очков).

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.