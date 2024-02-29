Егорова — о победе в индивидуальной гонке: не думала, что скорость будет настолько высокой

Биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области, высказалась о победе в индивидуальной гонке на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. Спортсменка отметила, что гонка далась ей тяжело, а промах на последнем огневом рубеже объяснила собственной ошибкой.

«Было очень тяжело. Не думала, что скорость будет настолько высокой. Промах последним выстрелом, наверное, был моей ошибкой, я поторопилась. За Гореевой не следила, старалась работать для себя. Не сказала бы, что это моя лучшая гонка. На Кубке Содружества я здесь была вторая. Утро сегодня было обычное, ничего особенного», — сказала Егорова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, второе место в этой гонке заняла биатлонистка Анастасия Гореева, которая завоевала «Малый хрустальный глобус», выиграв зачёт индивидуальных гонок. Третьей в гонке стала Наталия Шевченко.