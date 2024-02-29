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Гореева выиграла Кубок России в зачёте индивидуальных гонок

Гореева выиграла Кубок России в зачёте индивидуальных гонок
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Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров по биатлону Анастасия Гореева стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Кубка России — 2023/2024 в индивидуальных гонках.

Сегодня, 29 февраля, состоялась последняя индивидуальная гонка в женском зачёте Кубка России, в которой Гореева заняла второе место. В зачёте индивидуальных гонок она набрала 114 очков и стала победительницей. Второе и третье места с 88 очками разделили Анастасия Шевченко и Анастасия Егорова.

Напомним, обладательница «Малого хрустального глобуса» определилась по итогам двух индивидуальных гонок из трёх запланированных. Одна индивидуалка не состоялась из-за отмены третьего этапа Кубка России в Тюмени в связи с сильными морозами.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.

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