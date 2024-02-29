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Гореева: удивилась, что не смогла отыграть ни одной секунды у Егоровой

Гореева: удивилась, что не смогла отыграть ни одной секунды у Егоровой
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Биатлонистка Анастасия Гореева, представляющая команду Московской области, прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе. Спортсменка допустила один промах и уступила победительнице Анастасии Егоровой 10,3 секунды. Гореева отметила, что была удивлена, не сумев отыграть ни секунды у соперницы.

«Старалась нормально разложиться, но лыжи немного не понравились, девчонки меня накатывали. Возможно, из‑за этого не удалось отыграть, потому что состояние более‑менее хорошее. Я удивилась, что не смогла отыграть ни одной секунды. Тренеры вообще ничего не говорили, только то, что я неплохо иду по лидерам. До финишного круга не говорили, какая я и какое отставание. Я выложилась на 100% и уже проехать быстрее бы не смогла», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победительница индивидуальной гонки Анастасия Егорова также допустила один промах. Третье место в этих соревнованиях заняла биатлонистка Наталия Шевченко.

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