Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не хочу давить на себя». Нильссон — о возможном выступлении на КМ в Северной Америке

«Не хочу давить на себя». Нильссон — о возможном выступлении на КМ в Северной Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 30-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон прокомментировала попадание в заявку на женскую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия), а также высказалась о возможном выступлении на этапах соревнований в США и Канаде.

«Я не хочу думать о возможной поездке в Северную Америку, это только навредит мне. Не хочу давить на себя. Было непросто вернуться на Кубок мира, но выбрали меня. Я пробежала несколько хороших гонок на Кубке IBU, у меня есть все шансы. Я сосредоточусь на предстоящей гонке и посмотрю, куда это меня приведёт», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, женская индивидуальная гонка на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло состоится сегодня, 29 февраля. Начало гонки — в 16:15 мск.

Материалы по теме
Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Норвегии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android