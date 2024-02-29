«Не хочу давить на себя». Нильссон — о возможном выступлении на КМ в Северной Америке

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 30-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон прокомментировала попадание в заявку на женскую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия), а также высказалась о возможном выступлении на этапах соревнований в США и Канаде.

«Я не хочу думать о возможной поездке в Северную Америку, это только навредит мне. Не хочу давить на себя. Было непросто вернуться на Кубок мира, но выбрали меня. Я пробежала несколько хороших гонок на Кубке IBU, у меня есть все шансы. Я сосредоточусь на предстоящей гонке и посмотрю, куда это меня приведёт», — приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, женская индивидуальная гонка на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло состоится сегодня, 29 февраля. Начало гонки — в 16:15 мск.