Ханна Эберг пропустит этап Кубка мира в Норвегии

Шведская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг не примет участия в гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия) из-за болезни, сообщает SVT.

Вместо Эберг на предстоящий этап заявлена шведка Стина Нильссон.

Напомним, на минувшем чемпионате мира в Нове-Место Эберг стала бронзовым призёром в смешанной эстафете, а также завоевала серебро в женской эстафете в составе сборной Швеции.

Напомним, седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло-Хольменколлене пройдёт с 29 февраля по 3 марта. В программу этапа войдут индивидуальные гонки, масс-старты, а также сингл-микст и смешанная эстафета. Сезон завершится двумя этапами в Северной Америке. Биатлонисты выступят в Солджер Холлоу (США) и Канморе (Канада).