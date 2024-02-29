Кто выиграет общий зачёт Кубка мира по биатлону среди женщин?

Сегодня, 29 февраля, стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия). Первыми на дистанцию выйдут женщины, которые будут соревноваться в индивидуальной гонке на 15 км.

Лидером общего зачёта Кубка мира среди женщин является норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, набравшая 719 очков. Второе место занимает французская спортсменка Жюстин Бреза-Буше (689), третье — итальянца Лиза Виттоцци (671). Недалеко от лидеров, на четвёртом место в общем зачёте располагается французская биатлонистка Жулия Симон, в активе которой 662 очка.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет общий зачёт Кубка мира по биатлону среди женщин?

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