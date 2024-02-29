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Определился победитель Кубка России в зачёте индивидуальных гонок среди мужчин

Определился победитель Кубка России в зачёте индивидуальных гонок среди мужчин
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Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов стал обладателем «Малого хрустального глобуса» Альфа-банк Кубка России — 2023/24 в индивидуальных гонках.

Сегодня, 29 февраля, состоялась последняя индивидуальная гонка в мужском зачёте Кубка России, в которой Мухамедзянов занял второе место. До этого он показал 15-й результат в индивидуалке на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске. По сумме двух гонок Мухамедзянов набрал 80 очков и всего на два балла опередил занявшего второе место Дмитрия Иванова. Тройку сильнейших замкнул Эдуард Латыпов, набравший 68 очков.

Напомним, обладатель «Малого хрустального глобуса» определялся по итогам двух индивидуальных гонок из трёх запланированных. Одна гонка не состоялась из-за отмены третьего этапа Кубка России в Тюмени в связи с сильными морозами.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.

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