Мухамедзянов: вишенка на торте в виде «Малого глобуса» придаёт сил на остаток сезона

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе. Спортсмен из Удмуртии занял второе место, отстав от победителя Карима Халили на 8,3 секунды.

«Первый подиум в этом сезоне! Очень рад сегодняшнему результату, погода, лыжи, болельщики — всё великолепно. Ещё вишенка на торте в виде «Малого глобуса» придаёт сил на остаток сезона и даёт мотивацию двигаться дальше и развиваться. Всем спасибо за поддержку!» — написал Мухамедзянов в своём аккаунте в телеграм-канале.

В зачёте индивидуальных гонок Мухамедзянов набрал 80 очков и стал обладателем «Малого хрустального глобуса».

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.