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Тандреволд прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Осло

Тандреволд прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Осло
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о победе в индивидуальной гонке на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия).

«Думаю, биатлон очень утомляет, потому что в нём столько взлётов и падений. Сегодня я не хотела сдаваться, боролась до конца. Это очень радостное возвращение после чемпионата мира. Спорт крайне непредсказуем», — приводит слова Тандреволд TV2.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап, Осло-Хольменколлен.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 44.13,1 (1 промах).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 28,8 секунды (2).
3. Ида Льен (Норвегия) +32,0 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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