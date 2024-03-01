Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ, Тарьей Бё — второй, Йоханнес Бё — пятый

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ, Тарьей Бё — второй, Йоханнес Бё — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё. Он проиграл соотечественнику 28,5 секунд, допустив один промах на последней стрельбе. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии, Ветле Шоста Кристиансен, который уступил Легрейду 1 минуту и 5,6 секунды с одним промахом.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё финишировал с пятым результатом, с двумя промахами проиграв победителю 1 минуту и 14,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:31,0 (ноль промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 28,5 секунды (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1:05,6 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
01 марта 2024, пятница. 17:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
49:31.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+28.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+1:05.6
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android