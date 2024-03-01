Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ, Тарьей Бё — второй, Йоханнес Бё — пятый

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё. Он проиграл соотечественнику 28,5 секунд, допустив один промах на последней стрельбе. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии, Ветле Шоста Кристиансен, который уступил Легрейду 1 минуту и 5,6 секунды с одним промахом.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё финишировал с пятым результатом, с двумя промахами проиграв победителю 1 минуту и 14,9 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:31,0 (ноль промахов).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 28,5 секунды (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1:05,6 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.