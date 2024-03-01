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Йоханнес Бё в 3-й раз в карьере выиграл «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках

Йоханнес Бё в 3-й раз в карьере выиграл «Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бё в третий раз в карьере выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок. Обладатель трофея стал известен после проведения сегодня, 1 марта, на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), где состоялась последняя гонка такого типа в сезоне-2023/2024.

По итогам всех индивидуальных гонок сезона Йоханнес Бё набрал 195 очков и на 30 очков опередил ближайшего преследователя — своего старшего брата Тарьея Бё. Замкнул тройку лучших на данной дистанции в нынешнем сезоне немец Роман Рес (137 очков).

Ранее Йоханнес Бё выигрывал «Малый хрустальный глобус» на этой дистанции в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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