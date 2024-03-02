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Виттоцци высказалась о победе в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2023/2024

Виттоцци высказалась о победе в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2023/2024
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Итальянская биатлонистка, двукратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци высказалась о своей победе в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2023/2024. В пятницу, 1 марта, спортсменка официально стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» на этой дистанции.

«Кубок мира в индивидуальных гонках был, безусловно, одной из целей. Я очень довольна, что выиграла его, в том числе и потому, что он не был мне гарантирован и нужно было постараться, чтобы забрать его домой.

В последней гонке я не была на 100% сосредоточена, сделала несколько глупых ошибок, которых можно было избежать. Не могу, если честно, объяснить такое отсутствие концентрации.

Но в биатлоне вы никогда не знаете, как всё закончится, поэтому нужно ждать до конца. Я обязательно попробую побороться за Кубок мира и не исключаю, что могу его добиться. Нужно проходить гонки как можно лучше и в конце увидеть результат», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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