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Жаклен прокомментировал 9-е место в индивидуалке на КМ в Норвегии

Жаклен прокомментировал 9-е место в индивидуалке на КМ в Норвегии
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен, бронзовый призёр мужской эстафеты на чемпионате мира — 2024, высказался о своём выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Он занял девятое место, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

«Я рад, чтохорошо выполнил стрельбу. Это тот вид, над которым я работаю с самого начала сезона и который постепенно возвращается, будь то на этапах кубка мира или на чемпионате мира. Конечно, еще одно или даже два точных попадания могли обеспечить мне место на подиуме или даже выиграть. Но я восприму это как положительный результат. Стартовал довольно осторожно, у меня был хороший ход до конца третьего круга. Я видел Йоханнеса Бё и чувствовал, что он опережает меня на десять секунд», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Победу в гонке одержал олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд. Норвежец не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Йоханнес Бё финишировал с пятым результатом, с двумя промахами проиграв победителю 1 минуту и 14,9 секунды.

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