Тандреволд отреагировала на новость о возможном проведении ЧМ по биатлону в Хольменколлене

27-летняя норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала сообщения о том, что Хольменколлен подал заявку на проведение ЧМ в 2028 или 2029 году.

«Посмотрим, продержусь ли я ещё пять лет. Я уверена, вы устали от всех моих взлётов и падений. Если так, то, думаю, было бы хуже, если бы я оставалась так долго. 32 — очень хороший возраст, так что посмотрим», – приводит слова спортсменки Nettavisen.

Ранее стало известно о планах норвежской биатлонной ассоциации провести оба мировых первенства в пригороде Осло. Среди претендентов на право провести главное биатлонное соревнование также числится австрийский Хохфильцен. По неподтверждённым данным, такую возможность рассматривает и французский Анси.