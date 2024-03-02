Акимова: пока на какие-то грандиозные результаты не рассчитываю

Победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после первого старта за два года. В спринтерской гонке на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России-2023/2024 в Уфе спортсменка заняла 29-е место, проиграв лидеру 2.50,3 секунды и допустив один промах.

«Пока на какие‑то грандиозные результаты не рассчитываю, потому что это первый старт. Всегда нужно именно стартами разгоняться, чтобы прийти в форму.

Спорт — это моя работа. Я ещё пока заряжена, так что продолжаю карьеру», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».

Акимова приостановила сезон в 2022 году из-за беременности, а 29 декабря того же года стало известно о том, что в семье биатлонистки родился сын.