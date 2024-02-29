«Одна провальная гонка — и всё!» Российские биатлонисты разыграли первые «Глобусы»

Впереди борьба за БХГ и МХГ в спринтах и пасьютах.

В Уфе стартовал финал Кубка России по биатлону. В столице Башкортостана прошли укороченные индивидуальные гонки, по итогам которых были вручены первые «Малые хрустальные гонки».

Кто претендует на оставшиеся трофеи?

Неожиданный обладатель «Глобуса»

Короткая индивидуалка у женщин завершилась неожиданной победой Анастасии Егоровой. Второе место заняла Анастасия Гореева, а топ-3 замкнула Наталия Шевченко.

У мужчин тоже не без сенсаций: золото забрал Карим Халили, серебро завоевал Ильназ Мухамедзянов, а бронзу – Дмитрий Иванов.

По итогам этих гонок СБР вручил первые «Хрустальные глобусы» сезона. В зачёте индивидуальных гонок трофей забрала Гореева. Анастасия по ходу сезона выиграла одну из подобных гонок и однажды стала второй. Ближайших преследовательниц, Наталию Шевченко и Анастасию Егорову, москвичка опередила на 26 баллов.

У мужчин же из-за неожиданного провала лидеров в решающей гонке «Малый глобус» достался Мухамедзянову. Ильназ в этом сезоне в индивидуалке был 15-м и вторым. В борьбе за титул удмуртский спортсмен обошёл Иванова всего лишь на два очка! А вот Эдуард Латыпов, претендовавший на «Глобус», стал третьим, уступив 12 очков.

Помимо индивидуалок, МХГ вручили ещё и в зачёте масс-стартов. Там результаты получились закономерными, но крайне плотными. У женщин трофей взяла Виктория Сливко. По ходу сезона тюменка выиграла одну гонку и однажды стала седьмой. Сливко всего на семь очков опередила Полину Шевнину.

У мужчин же «Глобус» в масс-стартах забрал Антон Бабиков. В трёх гонках уфимский атлет был первым, третьим и девятым. Вторым в зачёте стал Эдуард Латыпов, который проиграл Бабикову всего-то шесть очков.

Гарантированные победители

На этапе Кубка России в Уфе будут разыграны МХГ в спринтах и пасьютах. Со спринтами всё довольно просто. У женщин главная претендентка на приз в спринтах – Наталия Шевченко. Сейчас экс-лыжница лидирует с преимуществом в 33 очка от Сливко. Потерять «Глобус» свердловская спортсменка может лишь в случае, если финиширует вне топ-26, а Виктория заедет в тройку.

У мужчин же всё-таки остаётся небольшая интрига. Пока в зачёте лидирует Эдуард Латыпов. В 18 очках от него – Евгений Сидоров, а в 28 очках – Иван Тулатин. Белорусы на этап в Уфу не приехали, так что Тулатин за «Глобус» бороться не будет. Сидоров же теоретически может бороться за почётный трофей. Для этого красноярскому спортсмену необходимо заехать в тройку, а Латыпову – не попасть в дюжину сильнейших.

А вот в зачёте пасьютов нас ждёт реальная борьба. Сейчас у мужчин и женщин аналогичная ситуация. Лидеры идут с преимуществом в шесть очков, третьи места уступают 12 очков, а четвёртые – 17 очков. С учётом таких маленьких отрывов, даже разница в одну позицию в финальном протоколе может поменять расклады в борьбе за титул.

У женщин квартет претендентов на «Глобус» выглядит так: Наталия Шевечнко, Елизавета Каплина, Анастасия Гореева и Анастасия Батманова. У мужчин в четвёрку попали Кирилл Бажин, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Жаркая борьба

В финале этапа лучшим биатлонистам будут вручены «Большие хрустальные глобусы». У мужчин сейчас в общем зачёте с неплохим отрывом лидирует Латыпов. 66 очков ему уступает Бажин. Отыграть такую разницу за две гонки возможно, но тогда Кириллу надо заезжать в призы, а лучше выиграть все оставшиеся старты, при этом Эдуард должен провалиться и финишировать вне топ-10. Так что практически гарантировано, что «Глобус» всё-таки уйдёт Буйволу из Камышлы.

И если у мужчин особой борьбы не ожидается, то у женщин будет настоящая жара. Сейчас отрыв Наталии Шевченко от Сливко всего 39 очков. Виктория сможет забрать БХГ, если будет побеждать или попадать на подиум в каждой гонке. Но всё сложится, только если свердловчанка в каждой гонке будет вне топ-5.

«Здесь в трёх гонках нужно выложиться по максимуму и сохранить жёлтую майку. Смотрела свой отрыв, но на самом деле там мало очков. Все может поменяться. Одна провальная гонка – и всё», — говорила Шевченко перед стартом индивидуалки.

Обе спортсменки по ходу сезона показывали довольно стабильные результаты, так что можно смело сказать, что силы у них равны. Это значит, что ждёт настоящая драка в каждой гонке!