Наталия Шевченко выиграла зачёт спринтерских гонок в рамках Кубка России

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Биатлонистка Наталия Шевченко (Мекрюкова) стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Альфа-банк Кубка России в зачёте спринтерских гонок.

Сегодня, 2 марта, состоялся последний спринт в женском зачёте Кубка России, в котором Наталия Шевченко заняла четвёртое место. По итогам трёх гонок она набрала 199 очков и стала обладательницей Кубка России в зачёте спринтов. Второе место заняла Тамара Дербушева, набравшая 167 очков. Тройку сильнейших замкнула Виктория Сливко (154).

Напомним, обладательница «Малого хрустального глобуса» определялась по итогам трёх спринтерских гонок из четырёх запланированных в связи с отменой третьего этапа Кубка России в Тюмени из-за сильных морозов.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.