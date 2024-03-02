Йоханнес Бё и Легрейд вдохновлены результатами своих соотечественниц на КМ в Норвегии

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд впечатлены результатами своих соотечественниц в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене. Ингрид Ландмарк Тандреволд выиграла гонку, а Ида Льен заняла третье место.

«Я был вдохновлён и подумал, что так же хорошо бы и нам сегодня выступить. Я благодарен им за победу», — приводит слова Легрейда NRK.

«Мы очень впечатлены такими результатами наших женщин. Было здорово за этим наблюдать, особенно после неудачного выступления на чемпионате мира», — цитирует Бё норвежское издание.

Седьмой этап Кубка мира в Хольменколлене проходит с 1 по 3 марта. Сегодня, 2 марта, состоятся масс-старты на 12,5 км у женщин и 15 км у мужчин.