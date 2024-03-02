Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Батманова — о пятом месте в спринте на Кубке России: я недовольна сегодняшним результатом

Батманова — о пятом месте в спринте на Кубке России: я недовольна сегодняшним результатом
Анастасия Батманова
Аудио-версия:
Комментарии

23-летняя российская биатлонистка Анастасия Батманова прокомментировала пятый результат, показанный в спринтерской гонке на этапе Альфа-Банк Кубка России в Уфе.

«Отчасти я недовольна сегодняшним результатом. Обычно рассчитываю, что если стреляю «на ноль», то это будет тройка, но сегодня у девчонок был очень хороший ход, поэтому плотность результатов весьма высокая. Получается, что шесть мест оказались в 20 секундах.

Основные лидеры заявились в последнюю группу, чтобы была какая-то картинка. Когда бежишь в первых номерах, на тебя ориентируются, а если хочешь сам ориентироваться, заявляешься позже. Обычно я больше люблю вторую группу, но сейчас у меня стало получше с ходом, поэтому тренер решил засунуть в конец стартового списка. Погода хорошая. Тепло, классно едут лыжи, считаю, что в Уфе нам с этим повезло», — сказала Батманова Metaratings.

В гонке на 7,5 км спортсменка, представляющая Сахалинскую область, не допустила ни одной ошибки, но проиграла лидеру 16,3 секунды.

Материалы по теме
«Я ещё не осознала эту победу». Сенсация в первый же биатлонный день на Спартакиаде-2024
«Я ещё не осознала эту победу». Сенсация в первый же биатлонный день на Спартакиаде-2024
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android