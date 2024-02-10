«Я ещё не осознала эту победу». Сенсация в первый же биатлонный день на Спартакиаде-2024

Спартакиада сильнейших – 2024 началась с настоящей сенсации. В женской гонке победу одержала Анастасия Батманова. Борьба за золото была настолько плотной, что все призёры уложились всего в пять секунд!

Настоящая жара на главном старте сезона!

Неожиданный провал

Соревнования Спартакиады-2024 открывали мужчины. Ожидаемой борьбы между россиянами и белорусами не вышло. Антон Смольский «застрелился» и с тремя промахами стал лишь 16-м. Зато лидер сборной России Эдуард Латыпов не подкачал. Даже с одним штрафным кругом россиянин спокойно выиграл гонку. На подиуме вместе с Латыповым оказались Кирилл Бажин с нулём (+15,1) и Даниил Серохвостов с одним промахом (+22,0).

Зато женская гонка получилась по-настоящему огненной. Из-за сложных погодных условий, сильного мороза и ветра многие лидеры допускали ошибки. Промахи лишили шансов на медаль Тамару Дербушеву, Ирину Казакевич, Екатерину Носкову, Кристину Резцову, Анастасию Шевченко и Наталью Шевченко, Елизавету Каплину и Наталью Гербулову. Все эти спортсменки даже не сумели войти в топ-6!

Единственной, кто не подкачал, была Виктория Сливко. Тюменская спортсменка допустила промах на лёжке, но стойку прошла прекрасно. Это позволило Сливко вырваться в лидеры и удерживать первую позицию.

В сложившихся условиях хороший шанс проявить себя появился у молодых спортсменок. Этой возможностью с лихвой воспользовались 23-летняя Анастасия Зырянова и 22-летняя Юлия Шеллер. После второй стрельбы Шеллер вышла первой с отрывом в 7,3 секунды от Сливко, а Зырянова – второй (+6,9). Казалось, что биатлонистки реально сотворят сенсацию, но, видимо, им не хватило сил и опыта. В итоге на финише обе девушки уступили Виктории.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

«Сегодня удача была на моей стороне»

Но и на этом борьба не закончилась. В лидеры после стойки с нулём вырвалась Анастасия Батманова. Она опередила Шеллер на 5,1 секунды. Батманова уже неоднократно в этом сезоне заезжала в топ-6 и один раз даже завоевала бронзу, но до золота добраться ей не удавалось.

В отличие от менее опытных Шеллер и Зыряновой, 23-летняя Анастасия выдержала скорость Сливко и сохранила отрыв от Виктории. На финише сахалинская биатлонистка обошла тюменку на 2,5 секунды.

В это же время параллельно борьбу за медали вела Анастасия Гореева. После стойки с промахом москвичка показывала со Сливко одинаковые секунды. На заключительном круге Гореева шла в одни ноги с Викторией, но такой прыти до финиша ей не хватило. Анастасия в итоговом протоколе стала третьей, уступив 1,5 секунды тюменке и 5,1 секунды – победительнице!

В топ-6 же оказались Шеллер, Зырянова и Полина Плюснина.

«Я ещё не осознала эту победу (смеётся). Я настраивалась сегодня на свою работу, условия очень тяжёлые. Как обычно, мы тренируемся в плюсовую погоду в тёплом Сочи. А потом на старты, и начинается какой‑то апокалипсис, нереальный ветер, чуть ли сосульки на тебя не падают. Я очень рада, что справилась с работой. Девчонки ошиблись, поэтому я сегодня выше.

На стрельбище повезло со стойкой. Лёжа я умею работать при ветре, а стоя — сложная непредсказуемая штука. Сегодня удача была на моей стороне. Здорово, что всё так сложилось. Болельщики были на трассе, называли даже по имени в телеграме, вот здорово. Спасибо, что приходите болеть!» — призналась Батманова в эфире «Матч ТВ».

Пасьют на Спартакиаде биатлонисты побегут уже завтра, 11 февраля. Мужчины стартуют в 9:30, а женщины – в 12:00. Посмотрим, подарят ли гонки преследования нам новые сенсации.