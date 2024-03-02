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Кубок мира, зачёт масс-стартов, женщины: Симон лидирует, Хекки идёт второй

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошёл женский масс-старт. По его итогам был обновлён зачёт масс-стартов, в котором лидерство сохранила действующая обладательница «Кубка мира» француженка Жулия Симон, а второй идёт победительница сегодняшней гонки швейцарка Лена Хекки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами спортсменок, занимающих первые десять мест в зачёте масс-стартов.

1. Жулия Симон (Франция) — 205 очков.

2. Лена Хекки (Швейцария) — 174.

3. Лу Жанмонно (Франция) — 162.

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 152.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 137.

6. Лиза Виттоцци (Италия) — 135.

7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 119.

8. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 110.

9.Софи Шово (Франция) — 91.

10. Ханна Эберг (Швеция) — 89.

В расписании Кубка мира на сезон-2023/2024 запланировал ещё один масс-старт. Он пройдёт вечером 17 марта в Канморе (Канада).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.