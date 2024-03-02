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Кубок мира по биатлону — 2023/2024 — масс-старты, 2 марта, Хольменколлен, онлайн-трансляция

Кубок мира по биатлону — 2023/2024, масс-старт. В дождь промазали все фавориты! LIVE
Андрей Шитихин
Ингрид Тандреволд и Жюстин Бреза-Буше
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Всё самое интересное в гонках на трассе Хольменколлена — в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоятся мужская и женская гонки с общего старта.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Накануне в индивидуальных гонках спортсмены из Норвегии к радости болельщиков завоевали пять медалей из шести возможных и полны решимости повторить этот успех. Но как минимум в женской гонке у норвежек очень сильные соперницы, которые на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место не оставляли никому даже шанса на победу. Француженки после неудачи в индивидуалке готовы отыгрываться в контактной гонке. А вот в мужской гонке норвежцы во главе с Йоханнесом Бё претендуют на то, чтобы второй день подряд занять все места в топ-3.

Женская гонка стартует в 15.20 по московскому времени, мужская — в 17.20.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и максимально оперативно расскажет обо всём интересном.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2023/2024
Live Андрей Шитихин

Швейцарка Хеки-Гросс без промахов на последней стрельбе! Швейцарка — лидер гонки, Симон со стандартным промахом отстаёт на 19 секунд.

15:48 Андрей Шитихин

Эльвира Эберг упала на повороте! Чудом не зацепила соперниц и вроде бы уберегла оружие от контакта со снегом.

15:44 Андрей Шитихин

Топ-10 женского масс-старта после третьей стрельбы:

15:43 Андрей Шитихин

Софи Шовё и Лена Хеки-Гросс обошлись без промахов на третьей стрельбе и возглавили гонку, Жулия Симон допустила дежурный промах, но сделала это настолько быстро, что убежала вместе с лидерами.

15:40 Андрей Шитихин

Пока восемь спортсменок плотной группой идут впереди. Но шансы на победу не потеряла и Ингрид Тандреволд, хоть и отстаёт от них на 30 секунд. Впереди две стрельбы стоя.

15:38 Андрей Шитихин

Уже и вторая стрельба позади. После 10 выстрелов лёжа положение в топ-10 таково:

Всего три спортсменки в такую погоду сумели пока обойтись без промахов.

15:29 Андрей Шитихин

В дождь и сильнейший ветер не все записные фавориты обошлись без промахов. После первой стрельбы ситуация пока такова:

15:21 Андрей Шитихин

Гонка началась! Тридцать лучших спортсменок общего зачёта Кубка мира ушли на дистанцию.

15:17 Андрей Шитихин

Во время трансляции показали ветровую обстановку на трассе, сделав акцент на раскачивающихся деревьях — порывы достигают 29 км/ч! Настоящий ураган. Кому-то не повезёт попасть в такой порыв.

15:06 Андрей Шитихин

Про погодную обстановку сейчас в Хольменколлене можно узнать из приведённого фото.

15:02 Андрей Шитихин

Буквально через 20 минут в Хольменколлене стартует женский масс-старт на 12,5 км. А накануне в индивидуальной гонке норвежка Ингрид Тандреволд после кошмара на ЧМ-2024 на глазах своих болельщиков одержала красивую победу.

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