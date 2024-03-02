Всё самое интересное в гонках на трассе Хольменколлена — в нашей онлайн-трансляции.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024, масс-старт. В дождь промазали все фавориты! LIVE

Сегодня, 2 марта, в Хольменколлене (Норвегия) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону состоятся мужская и женская гонки с общего старта.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Накануне в индивидуальных гонках спортсмены из Норвегии к радости болельщиков завоевали пять медалей из шести возможных и полны решимости повторить этот успех. Но как минимум в женской гонке у норвежек очень сильные соперницы, которые на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место не оставляли никому даже шанса на победу. Француженки после неудачи в индивидуалке готовы отыгрываться в контактной гонке. А вот в мужской гонке норвежцы во главе с Йоханнесом Бё претендуют на то, чтобы второй день подряд занять все места в топ-3.

Женская гонка стартует в 15.20 по московскому времени, мужская — в 17.20.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и максимально оперативно расскажет обо всём интересном.